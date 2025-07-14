На форме «Спартака» появится логотип производителя мяса

Московский «Спартак» объявил о расширении сотрудничества с известным производителем и поставщиком мяса на российском рынке в лице компании «Мираторг». Так, с нового сезона на форме красно-белых появится логотип упомянутой выше компании.

Фото: Скрин видео от пресс-службы ФК «Спартак»

Фото: Скрин видео от пресс-службы ФК «Спартак»

«Спартак» и «Мираторг» расширяют сотрудничество. С нового сезона ведущий производитель продуктов питания в России появится на игровой форме красно-белых. Болельщиков ждут уникальные коллаборации, специальные предложения и совместные проекты на домашнем стадионе клуба», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.