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Луис Энрике ответил, давит ли на него сумма перехода в «Зенит»

Луис Энрике ответил, давит ли на него сумма перехода в «Зенит»
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Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, не испытывает ли он давления из-за того, что санкт-петербургский клуб, по разным оценкам, заплатил за него € 30 млн. Энрике перешёл в «Зенит» в январе из «Ботафого». Во второй половине прошлого сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Нет. Вообще не думаю о таких вещах. Деньги за мой переход — одно. Насколько я знаю, по сути, это был взаимозачёт. Моё дело — показывать на поле, что я умею, полностью отдаваться игре, команде, болельщикам», — приводит слова Энрике «Российская газета».

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