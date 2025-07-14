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Агент Мартинса сообщил о продлении контракта игрока со «Спартаком»

Агент Мартинса сообщил о продлении контракта игрока со «Спартаком»
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Александре Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, подтвердил продление контракта своего подопечного с московским клубом.

«Да, Мартинс продлил контракт со «Спартаком» до 2028 года», — сказал Боннефон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего люксембургского полузащитника равняется в € 6 млн.

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