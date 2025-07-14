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Хайкин: в детстве я обнаружил, что, стоя в воротах, чувствую себя особенным

Хайкин: в детстве я обнаружил, что, стоя в воротах, чувствую себя особенным
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о том, как начал заниматься футболом, а также поделился мыслями об игре с повышенным давлением.

— В Москве я однажды попросил отца отдать меня тренироваться профессионально. В детстве я был просто одержим футболом. Я обнаружил, что, стоя в воротах, я чувствую себя особенным. Мне довелось сыграть важную роль. Мне это нравится. Наверное, это связано с тем, что сегодня мне больше всего нравятся действительно важные матчи.

– Многие вратари испытывают повышенное давление, поскольку именно они могут совершать очевидные ошибки и пропускать голы...
– Да, но я люблю давление. Обожаю его. Если принять его, думаю, можно научиться получать от него удовольствие, — приводит слова Хайкина VG.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время голкипер провёл за норвежский клуб 217 матчей. Ранее Хайкин вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.

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