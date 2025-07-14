Грузинским экс-игроком «Рубина» интересуются «Спортинг» и «Бешикташ»

Полузащитник «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили может перейти в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщает Fotospor. В переходе игрока также заинтересованы «Бешикташ», «Ренн» и «Страсбург».

По данным турецкого издания, «Сент-Этьен», выбывший из Лиги 1, потребует € 20 млн за трансфер 24-летнего грузинского игрока. В минувшем сезоне Давиташвили забил девять голов и отдал восемь результативных передач в 33 матчах чемпионата Франции. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 10 млн.

Полузащитник выступал в Российской Премьер-Лиге с 2019 по 2022 год, успев сыграть за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал», проведя в сумме 68 встреч.