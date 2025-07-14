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Президент «Урала» отреагировал на решение РФС заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Президент «Урала» отреагировал на решение РФС заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение заменить московское «Торпедо», исключённое из состава участников РПЛ из-за коррупционного скандала, на «Оренбург», который прошлый сезон завершил на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Решение РФС по «Торпедо»? Почему оно именно такое, у них и нужно спрашивать. Я могу быть необъективен, поскольку буду говорить за свой клуб. Моё личное мнение заключается в том, что это решение было нелогичным и неправильным. Не объяснили, почему такого-то числа приняли такой-то непонятный регламент. Возможно, мнение других людей будет иным.

Конечно, мы бы хотели, чтобы «Урал» напрямую попал в РПЛ, безо всяких стыков. С другой стороны, даже сам этот возможный стыковой матч был бы нелогичным. В пятницу принято решение, а в субботу уже стартует новый сезон. Когда бы его стали проводить? В целом никто нам ничего так и не объяснил», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, по итогам двух стыковых игр за право выступать в РПЛ «Урал» уступил «Ахмату» (2:3) и не сумел подняться в высший российский дивизион.

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