Станкович — о Барко: во второй части сезона он уже не играл на своём уровне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о полузащитнике своей команды Эсекьеле Барко. По словам сербского специалиста, хавбек во второй части прошлого сезона играл не на своём уровне. Аргентинец присоединился к «Спартаку» прошлым летом. В 36 матчах во всех турнирах Барко забил 14 голов и сделал девять результативных передач.

«Если честно, я не верил, что «Спартак» может себе позволить такого игрока, как Барко. Руководство приложило невероятные усилия, чтобы он оказался у нас. В первой части сезона Барко был лучшим. Лидер команды не может показывать меньше 80% от максимума. К сожалению, весной у Барко не всегда это получалось, у него вышел волнообразный сезон. Например, в декабрьском матче с «Краснодаром» Эсекьель провёл топ-матч, но во второй части сезона уже не играл на этом уровне. На своём уровне Барко остается важнейшим футболистом для «Спартака», но он должен держать качество игры с середины июля до конца мая. Чемпионат длится не три месяца, мы ждём возвращения Барко на осенний уровень», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.