Луис Энрике назвал «Зенит» большим европейским клубом

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос про своё заявление о желании вернуться в «Ботафого» и подчеркнул, что считает санкт-петербургскую команду большим европейским клубом. Энрике перешёл в «Зенит» в январе этого года. Во второй половине прошлого сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там, — и это правда. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне всё там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба — «Зенита». Хочу сказать спасибо нынешней команде за приём, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут всё устраивает, я счастлив», — приводит слова Энрике «Российская газета».

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.