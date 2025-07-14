«Бейся за стрелку и Нижний!» «Пари НН» представил концепцию на сезон-2025/2026 РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» представил концепцию сезона-2025/2026 под названием «Вверх по стрелке!» Напомним, новый сезон станет для нижегородского клуба 10-м с момента основания в нынешнем виде.

«1 июня нашему клубу исполнилось 10 лет. За это время мы прошли большой путь от Второй лиги до РПЛ, где сыграем в пятый раз подряд. «Пари НН» — наследник горьковского и нижегородского футбола с более чем 120-летней историей, которой мы дорожим и гордимся.

«Вверх по стрелке» — это взгляд в будущее. Это связь знакомой каждому нижегородцу стрелки рек Волги и Оки — места, где живёт футбол, с Кремлём и главными достопримечательностями — сердцем Нижнего. Это траектория, дающая надежду на новое и веру в успех. Это удар в «девятку» и нарастающая энергия трибун в предвкушении гола и победы.

«Вверх по стрелке» охватывает проект «1-0», посвящённый 10-летию «Пари НН», которое мы вместе будем отмечать весь сезон. Также концепция подкреплена новым фирменным стилем. В основе визуальных решений — паттерны энергии, движения, природных явлений заката и рассвета как символа изменений и мотивации.

Бейся за стрелку и Нижний!» — говорится в презентации клубной стратегии на официальном сайте «Пари НН».

Нижегородцы вылетели из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025, уступив «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах за право принять участие в сезоне-2025/2026. «Пари НН» был возвращён в элитную лигу решением РФС после отстранения «Химок» из-за финансовых проблем.