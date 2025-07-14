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«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Кристофером Мартинсом

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Кристофером Мартинсом
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Московский «Спартак» продлил контракт с полузащитником Кристофером Мартинсом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-белых. Новое соглашение между игроком и клубом будет действовать до июня 2028 года. За «Спартак» Мартинс провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.

«Желаем Кристоферу продолжать радовать болельщиков классной игрой и добиваться новых успехов с нашим клубом!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в официальном телеграм-канале команды.

Кристофер Мартинс присоединился к своей нынешней команде в январе 2022 года. За «Спартак» Мартинс провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.

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