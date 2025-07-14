Полузащитник «Челси» Фернандес: думаю, что в этом сезоне я смог достичь чего-то значимого

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, с какими трудностями столкнулся после перехода в лондонский клуб. Ранее «синие» выиграли клубный чемпионат мира.

«Когда я переходил сюда, сразу понимал, в каком большом клубе буду находиться. Ситуация здесь тогда была непростая, но владелец показал свой проект, рассказал, чего ожидает, я думаю, мы как раз подошли к этому, поэтому я очень рад.

Первые годы оказались непростыми для меня, это был сложный период. Я чувствовал себя не в своей тарелке, во время матчей мне было некомфортно. Мне пришлось больше тренироваться, уделять больше времени на подготовку, принимать участие в дополнительных занятиях.

По правде сказать, не думаю, что где-то ещё в мире играют с таким же темпом, как в АПЛ. В первый год я не справлялся, чувствовал, что не успеваю. Не очень хорошее ощущение, у меня даже были травмы. Именно тогда и началась работа. Я стал общаться с тренерами, пока не нашёл подходящего. Начал чувствовать себя хорошо по прошествии двух или трёх недель и со временем смог увидеть результаты и почувствовать себя комфортно на поле.

Думаю, в этом сезоне я смог достичь чего-то значимого, неплохих показателей голов, результативных передач и титулов с клубом — именно к этому я стремился с самого начала своего пребывания здесь», — приводит слова Фернандеса Albiceleste Talk.