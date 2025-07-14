Юссуф Поульсен перешёл из «Лейпцига» в «Гамбург»

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен перешёл из клуба «РБ Лейпциг» в «Гамбург». Об этом сообщает официальный сайт чёрно-бело-синих.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.

Ранее игрок выступал за «РБ Лейпциг» с 2013 по 2025 год. Суммарно за этот период он принял участие в 425 матчах, в которых забил 95 голов и отдал 66 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Поульсена составляет € 5 млн.

По итогам прошлого сезона «Гамбург» занял второе место во Второй Бундеслиге, заработав 59 очков и оформив выход в высший дивизион.