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Юссуф Поульсен перешёл из «Лейпцига» в «Гамбург»

Юссуф Поульсен перешёл из «Лейпцига» в «Гамбург»
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен перешёл из клуба «РБ Лейпциг» в «Гамбург». Об этом сообщает официальный сайт чёрно-бело-синих.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.

Ранее игрок выступал за «РБ Лейпциг» с 2013 по 2025 год. Суммарно за этот период он принял участие в 425 матчах, в которых забил 95 голов и отдал 66 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Поульсена составляет € 5 млн.

По итогам прошлого сезона «Гамбург» занял второе место во Второй Бундеслиге, заработав 59 очков и оформив выход в высший дивизион.

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