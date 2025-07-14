Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Васютин рассказал, как проходит подготовка к сезону-2025/2026 РПЛ

Вратарь «Акрона» Васютин рассказал, как проходит подготовка к сезону-2025/2026 РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Акрона» Александр Васютин поделился деталями подготовки тольяттинской команды к старту чемпионата. Сезон-2025/2026 станет для «Акрона» вторым в РПЛ в клубной истории.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Подготовка к сезону идёт по плану. Работа на сборах у нас, конечно, не самая лёгкая, но она очень важная. Здесь закладываем фундамент на предстоящий сезон.

— Появились какие-нибудь новые упражнения или новые акценты в программе тренировок вратарей?
— Подготовка вратарей на этих сборах не сильно изменилась. Похожую работу мы проводили на зимних сборах, только сейчас она немного адаптирована под меньший период времени до начала официальных матчей, — приводит слова Васютина «Спорт день за днем».

«Акрон» начнёт сезон-2025/2026 матчем 1-го тура с «Крыльями Советов». Игра запланирована на субботу, 19 июля. В минувшем розыгрыше РПЛ подопечные Заура Тедеева финишировали на девятой строчке с 35 очками.

Материалы по теме
Фото
«Очень мощный трансфер». Диана Шнайдер получила именную футболку от «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android