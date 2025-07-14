Вратарь «Акрона» Васютин рассказал, как проходит подготовка к сезону-2025/2026 РПЛ

Голкипер «Акрона» Александр Васютин поделился деталями подготовки тольяттинской команды к старту чемпионата. Сезон-2025/2026 станет для «Акрона» вторым в РПЛ в клубной истории.

— Подготовка к сезону идёт по плану. Работа на сборах у нас, конечно, не самая лёгкая, но она очень важная. Здесь закладываем фундамент на предстоящий сезон.

— Появились какие-нибудь новые упражнения или новые акценты в программе тренировок вратарей?

— Подготовка вратарей на этих сборах не сильно изменилась. Похожую работу мы проводили на зимних сборах, только сейчас она немного адаптирована под меньший период времени до начала официальных матчей, — приводит слова Васютина «Спорт день за днем».

«Акрон» начнёт сезон-2025/2026 матчем 1-го тура с «Крыльями Советов». Игра запланирована на субботу, 19 июля. В минувшем розыгрыше РПЛ подопечные Заура Тедеева финишировали на девятой строчке с 35 очками.