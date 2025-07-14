Васютин высказался о дерби «Акрон» — «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ-2025/2026

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт в субботу, 19 июля, на стадионе «Кристалл» (Жигулёвск).

«Честно говоря, я обрадовался, что в этом году первый матч мы проведём дома, перед своими болельщиками. Так это ещё и областное дерби с «Крыльями Советов». В прошлом сезоне у нас с «Крыльями» получились довольно напряжённые и интересные матчи», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне «Акрон» и «Крылья Советов» встречались в 14-м и 20-м турах. Обе игры завершились победами тольяттинцев со счётом 2:0. В итоговой таблице подопечные Заура Тедеева заняли девятое место с 35 очками.