«Единственный в мире». «Челси» отметил уникальность Энцо из-за побед на КЧМ и ЧМ-2022

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес является единственным действующим футболистом-победителем чемпионата мира и с национальной командой, и с клубом. Об этом напомнил лондонский клуб в соцсетях.

В 2022 году хавбек стал чемпионом мира в составе национальной команды Аргентины. Турнир проходил в Катаре, в решающем матче аргентинцы оказались сильнее сборной Франции: основное и дополнительное время той встречи завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась команда Энцо Фернандеса (4:2).

В 2025 году «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в США. В финале лондонцы разгромили «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0.