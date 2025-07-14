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«Единственный в мире». «Челси» отметил уникальность Энцо из-за побед на КЧМ и ЧМ-2022

«Единственный в мире». «Челси» отметил уникальность Энцо из-за побед на КЧМ и ЧМ-2022
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Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес является единственным действующим футболистом-победителем чемпионата мира и с национальной командой, и с клубом. Об этом напомнил лондонский клуб в соцсетях.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

В 2022 году хавбек стал чемпионом мира в составе национальной команды Аргентины. Турнир проходил в Катаре, в решающем матче аргентинцы оказались сильнее сборной Франции: основное и дополнительное время той встречи завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась команда Энцо Фернандеса (4:2).

В 2025 году «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в США. В финале лондонцы разгромили «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0.

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