Опубликован список арбитров на матчи РПЛ и Кубка России в сезоне-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России в сезоне-2025/2026. В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.
Судьи
1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
3. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR)
4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+VAR/AVAR)
5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+VAR/AVAR)
6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR)
7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
8. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR)
9. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR)
10. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR)
11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
12. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR)
13. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR)
14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)
15. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR)
16. Инал Танашев, Нальчик
17. Владислав Целовальников, Астрахань
18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR)
19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR)
20. Михаил Черемных, Пермь (+VAR/AVAR)
21. Артём Чистяков, Азов (+VAR/AVAR)
22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR)
23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR)
Ознакомиться с полным составом судей вы можете на официальном сайте РФС.