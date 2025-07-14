Опубликован список арбитров на матчи РПЛ и Кубка России в сезоне-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России в сезоне-2025/2026. В него вошли 23 главных арбитра, пять резервных и 34 помощника судьи. 43 арбитра из этого списка могут работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощников.

Судьи

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)

2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)

3. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR)

4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+VAR/AVAR)

5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+VAR/AVAR)

6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR)

7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)

8. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR)

9. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR)

10. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR)

11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)

12. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR)

13. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR)

14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR)

15. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR)

16. Инал Танашев, Нальчик

17. Владислав Целовальников, Астрахань

18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR)

19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR)

20. Михаил Черемных, Пермь (+VAR/AVAR)

21. Артём Чистяков, Азов (+VAR/AVAR)

22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR)

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR)

Ознакомиться с полным составом судей вы можете на официальном сайте РФС.