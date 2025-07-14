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Игрок «Зенита» Луис Энрике дал характеристику новичку команды Жерсону

Игрок «Зенита» Луис Энрике дал характеристику новичку команды Жерсону
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Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал переход своего соотечественника Жерсона в стан сине-бело-голубых. Санкт-петербургский клуб заплатил «Фламенго» за переход полузащитника € 25 млн.

— Советовался ли с вами Жерсон по поводу перехода в «Зенит»? Можете описать его плюсы?
— Прекрасно знаю Жерсона — это потрясающий, разноплановый и разносторонний футболист. Он принесёт огромную пользу «Зениту». Может закрыть несколько позиций, очень умный игрок, — приводит слова Энрике «Российская газета».

Жерсон играл за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. Всего в составе бразильской команды в 253 матчах полузащитник забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи. На его счету также участие в 14 матчах в составе сборной Бразилии и один гол.

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