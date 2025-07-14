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Игорь Ледяхов оценил продление контракта Мартинса со «Спартаком»

Игорь Ледяхов оценил продление контракта Мартинса со «Спартаком»
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о продлении контракта полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса. Ранее пресс-служба красно-белых объявила о заключении нового соглашения с хавбеком до лета 2028 года.

«Спартак» поступил разумно, когда продлил Мартинса до 2028 года. Он проводит сезоны на очень высоком уровне, особенно последний. Мартинс — один из лидеров команды. Проанализировав его игру, клуб пришёл к выводу, что футболист им нужен», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кристофер Мартинс присоединился к своей нынешней команде в январе 2022 года. За «Спартак» Мартинс провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.

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