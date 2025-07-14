Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Войводину» в последнем матче летних сборов

На поле стадиона «Смена» в Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч местного «Зенита», который второй день подряд проводит встречи с сербской «Войводиной». Вчерашняя игра, напомним, завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды, сегодняшнюю подопечные Сергея Семака выиграли со счётом 2:0.

Голами в составе «Зенита» отметились Александр Соболев (52-я минута) и Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 64-й минуте игры.

Свой путь в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Зенит» начнёт в воскресенье, 20 июля. В домашней игре команде будет противостоять «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.