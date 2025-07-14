Александр Васютин поставил себе оценку за дебютный сезон в составе «Акрона»

Голкипер Александр Васютин оценил своё выступление за «Акрон» в сезоне-2024/2025. Вратарь присоединился к тольяттинскому клубу минувшим летом, а ранее выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Если не ошибаюсь, в прошлом сезоне я провёл 15 матчей в РПЛ и ещё несколько игр в Кубке России. У меня были хорошие отрезки по ходу сезона. В целом я доволен, оценил бы сезон для себя на четвёрку», — приводит слова Васютина «Спорт день за днем».

Сезон-2024/2025 стал для «Акрона» дебютным в Российской Премьер-Лиге. Васютин принял участие в 15 матчах РПЛ и трижды появился на поле в Фонбет Кубке России. Всего на его счету 23 пропущенных мяча и восемь «сухих» встреч.