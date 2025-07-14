Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Оренбурга» надеется, что клуб не вылетит из РПЛ второй раз подряд

Экс-спортдиректор «Оренбурга» надеется, что клуб не вылетит из РПЛ второй раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился ожиданиями от результатов команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Решение заменить «Оренбург» на «Торпедо» правильное. Это позитивно отразится на нашем футболе. Недопустимо заниматься такими вещами. Большие клубы, как «Ювентус», от такого страдали. По регламенту «Оренбург» должен остаться. Рады, что клуб будет выступать в РПЛ. Футбол непредсказуем, но не вижу глобальных проблем у команды. Будем болеть, смотреть и надеяться, что повторение того сезона не повторится», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице сезона-2024/2025. Команда была возвращена в элитный дивизион решением РФС, который отстранил от участия в турнире московское «Торпедо». Ранее нижегородский «Пари НН» заменил в числе участников чемпионата России подмосковные «Химки».

Материалы по теме
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android