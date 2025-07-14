Экс-спортдиректор «Оренбурга» надеется, что клуб не вылетит из РПЛ второй раз подряд

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился ожиданиями от результатов команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Решение заменить «Оренбург» на «Торпедо» правильное. Это позитивно отразится на нашем футболе. Недопустимо заниматься такими вещами. Большие клубы, как «Ювентус», от такого страдали. По регламенту «Оренбург» должен остаться. Рады, что клуб будет выступать в РПЛ. Футбол непредсказуем, но не вижу глобальных проблем у команды. Будем болеть, смотреть и надеяться, что повторение того сезона не повторится», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице сезона-2024/2025. Команда была возвращена в элитный дивизион решением РФС, который отстранил от участия в турнире московское «Торпедо». Ранее нижегородский «Пари НН» заменил в числе участников чемпионата России подмосковные «Химки».