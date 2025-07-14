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«Ростов» показал игровую форму на сезон-2025/2026

«Ростов» показал игровую форму на сезон-2025/2026
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«Ростов» в официальном телеграм-канале опубликовал изображения новой игровой формы, в которой команда выступит в сезоне-2025/2026.

Домашняя форма выполнена в жёлтом цвете и дополнена синими шортами. Гостевой комплект полностью выполнен в синем цвете.

По итогам прошлого сезона ростовчане заняли восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 39 очков. В Кубке России жёлто-синие дошли до Суперфинала на стадионе «Лужники», в котором уступили ЦСКА: по итогам основного времени той встречи команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы (4:3).

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