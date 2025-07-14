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Два футболиста «Зенита» сыграли за «Войводину» в очном матче команд

Два футболиста «Зенита» сыграли за «Войводину» в очном матче команд
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Защитники «Зенита» Сергей Волков и Никита Лобов сыграли за сербскую «Войводину» в товарищеском матче с российским клубом, который завершился сегодня, 14 июля. Победу одержал «Зенит» со счётом 2:0. Не сообщается, сколько времени за «Войводину» отыграли российские футболисты.

22-летний Волков перешёл в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. За клуб Сергей успел провести шесть матчей, после чего получил серьёзную травму, вылетев до конца сезона. Летом он принимал участие в товарищеских встречах за команду.

19-летний Лобов выступает за вторую команду «Зенита». В официальных матчах за основной состав петербуржцев Никита ещё не играл.

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