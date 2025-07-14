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Вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал, как проходила его адаптация в клубе

Вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал, как проходила его адаптация в клубе
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Бразильский форвард «Зенита» Луис Энрике поделился деталями адаптации в санкт-петербургском клубе. Вингер перебрался в стан сине-бело-голубых из бразильского «Ботафого» в январе текущего года. Сумма сделки составила € 33 млн.

«Первые несколько месяцев прошли замечательно. Полностью адаптировался к команде. Конечно, помогли игроки. В «Зените» прекрасная интернациональная атмосфера. Русские ребята очень открыты, как и весь персонал, а иностранцы отлично знают клуб, город — это важный момент для новичка. Мне давали советы как в игровом плане, так и по бытовым вопросам. Очень важно присутствие в штабе и в команде людей из разных стран: все оперативно доносят информацию, раскрывают и развивают понимание и мысль главного тренера.

Так что никаких проблем ни в повседневной жизни, ни в футбольной не испытывал. Санкт-Петербург — красивый и комфортный европейский город с русским духом, нам тут с женой всё нравится. Начали изучать местную культуру, побывали в музеях, погуляли в парках, появились любимые места для отдыха. Одна наша домашняя арена чего стоит — уникальное сооружение мирового масштаба», — приводит слова Энрике «Российская газета».

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