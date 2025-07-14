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Экс-игрок сборной Германии Заммер: выход в 1/4 финала Евро был подан как титул

Экс-игрок сборной Германии Заммер: выход в 1/4 финала Евро был подан как титул
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Бывший защитник сборной Германии Маттиас Заммер поделился мнением о необходимости критической оценки последних выступлений немецкой национальной команды.

«Выход в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 был подан зрителям как титул. Мы показали посредственный результат, но выдали его за невероятный.

Немецкому футболу следует перестать выдавать посредственность за элитный уровень. А ещё нам нужно давать разные оценки и вести конструктивный разговор о том, что не нужно искусственно замалчивать результаты только ради того, чтобы не волноваться. А мы продолжаем замалчивать.

К примеру, анализ после турнира был слишком уж позитивным. Нам не хватило характера, учитывая наши стандарты, заявить: «Извините, мы оступились в четвертьфинале, который проводился в нашей же стране», независимо от того, кто был нашим соперником», — приводит слова Заммера Kicker.

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