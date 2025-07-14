Отец Пруцева заявил о желании хавбека покинуть «Црвену Звезду»

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал о желании сына сменить команду в ближайшее время.

«Да, Егор хочет уйти из «Црвены». Не только потому что сейчас не попадает в заявку на контрольные матчи. В арендах в «Целе» у него всё получалось, он хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие», — приводит слова Игоря Пруцева Odds.ru.

Егор Пруцев является братом полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. В России футболист выступал за «Сочи», «Текстильщик» и «Нефтехимик». В августе 2022 года Пруцев перебрался в «Црвену Звезду», а минувший сезон провёл в словенском «Целе» на условиях аренды.