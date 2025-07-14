«Будет жить в Екатеринбурге». Экс-игрок «Барселоны» Куарежма близок к переходу в Медиалигу

Полузащитник медиафутбольного клуба «СиндЕкат» Вячеслав Подберёзкин подтвердил, что клуб ведёт переговоры о присоединении к команде со звёздным португальским футболистом Рикарду Куарежмой.

«Куарежма был у нас ещё перед дозаявочным окном, мы его заявили, планировали, но потом не срослось. Сейчас всё в стадии переговоров, заинтересованы, хотим пригласить в клуб. Это серьёзно, возможно, даже на весь кубок. Изначально рассматривали их вариант на два дня: он тренируется, играет, а затем автограф-сессия или интервью.

Да, он будет жить в Екатеринбурге. Он одобрил эти условия. Снять гостиницу, перелёты, питание, переводчик, личный контракт. Да, он запросил перелёт и проживание вместе с женой.

Изначально называли сумму в $ 50 тыс. за два дня. Сейчас сумма меньше и длительный срок. Пообщались, он в хорошей форме, хотим, чтобы был аналог Олега Шатова, это вряд ли, конечно. У Куарежмы осталось мастерство, хотим, чтобы это давало результат», — сказал Подберёзкин в видео на канале Медиалиги во «ВКонтакте».

В годы карьеры Куарежма играл за «Барселону», «Интер», «Челси». В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы 2016 года.