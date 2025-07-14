Заурбек Плиев перешёл в «Черноморец»

Защитник Заурбек Плиев пополнил состав «Черноморца». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Новороссийска.

Футболист присоединился к своей новой команде в качестве свободного агента и подписал трудовое соглашение, срок которого рассчитан до лета 2026 года. Ранее игрок выступал за «Спартак-Нальчик», «Астану», «Аланию», «Кайрат», «Ахмат», московское «Динамо», «Уфу», «Родину» и «Ротор».

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 64 очка. Команда не смогла принять участие в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе российского первенства, поскольку не прошла лицензирование.