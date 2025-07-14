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Заурбек Плиев перешёл в «Черноморец»

Заурбек Плиев перешёл в «Черноморец»
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Защитник Заурбек Плиев пополнил состав «Черноморца». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Новороссийска.

Футболист присоединился к своей новой команде в качестве свободного агента и подписал трудовое соглашение, срок которого рассчитан до лета 2026 года. Ранее игрок выступал за «Спартак-Нальчик», «Астану», «Аланию», «Кайрат», «Ахмат», московское «Динамо», «Уфу», «Родину» и «Ротор».

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 64 очка. Команда не смогла принять участие в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе российского первенства, поскольку не прошла лицензирование.

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