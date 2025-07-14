Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Егора Пруцева есть несколько предложений из РПЛ, хавбек не хочет возвращаться в Россию

У Егора Пруцева есть несколько предложений из РПЛ, хавбек не хочет возвращаться в Россию
Комментарии

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал об интересе к своему сыну со стороны российских команд.

«Егор хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более что уже есть определённый опыт, язык он знает», — сказал Пруцев-старший в интервью Odds.ru.

Егор Пруцев является братом полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. В России футболист выступал за «Сочи», «Текстильщик» и «Нефтехимик». В августе 2022 года Пруцев перебрался в «Црвену Звезду», а минувший сезон провёл в словенском «Целе» на условиях аренды.

Материалы по теме
Отец Пруцева заявил о желании хавбека покинуть «Црвену Звезду»
Материалы по теме
«Зенит» перенёс Петербург в Сочи — и разгромил «Црвену Звезду»! Соболев и Энрике — в огне
«Зенит» перенёс Петербург в Сочи — и разгромил «Црвену Звезду»! Соболев и Энрике — в огне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android