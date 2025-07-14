У Егора Пруцева есть несколько предложений из РПЛ, хавбек не хочет возвращаться в Россию

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал об интересе к своему сыну со стороны российских команд.

«Егор хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более что уже есть определённый опыт, язык он знает», — сказал Пруцев-старший в интервью Odds.ru.

Егор Пруцев является братом полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. В России футболист выступал за «Сочи», «Текстильщик» и «Нефтехимик». В августе 2022 года Пруцев перебрался в «Црвену Звезду», а минувший сезон провёл в словенском «Целе» на условиях аренды.