«Матч открытия юбилейного сезона». «Зенит» — об игре 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

Вице-чемпион России петербуржский «Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал масштабную шоу-программу в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», обозначив, что эта игра откроет юбилейный сезон команды.

Отметим, что споры вокруг 100-летия «Зенита» продолжаются до сих пор: в команде уверяют, что юбилейный, 100-й сезон, начнётся прямо сейчас. Другие уверены, что «Зенит», отпраздновавший 100-летие в мае, уже отыграл юбилейный сезон.

Также клуб объявил, что на главной чаше арены выступит популярный российский исполнитель Дима Билан.

Стартовый свисток матча «Зенит» — «Ростов» прозвучит в 18:00 мск.