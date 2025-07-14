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«Матч открытия юбилейного сезона». «Зенит» — об игре 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

«Матч открытия юбилейного сезона». «Зенит» — об игре 1-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Вице-чемпион России петербуржский «Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал масштабную шоу-программу в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», обозначив, что эта игра откроет юбилейный сезон команды.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что споры вокруг 100-летия «Зенита» продолжаются до сих пор: в команде уверяют, что юбилейный, 100-й сезон, начнётся прямо сейчас. Другие уверены, что «Зенит», отпраздновавший 100-летие в мае, уже отыграл юбилейный сезон.

Также клуб объявил, что на главной чаше арены выступит популярный российский исполнитель Дима Билан.

Стартовый свисток матча «Зенит» — «Ростов» прозвучит в 18:00 мск.

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