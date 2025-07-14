Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимофей Мартынов в рамках аренды перешёл из «Оренбурга» в «Динамо-Брест»

Тимофей Мартынов в рамках аренды перешёл из «Оренбурга» в «Динамо-Брест»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Тимофей Мартынов в рамках аренды перешёл в «Динамо-Брест». Об этом сообщает официальный телеграм-канал российского клуба.

Футболист будет выступать за свою новую команду до конца 2025 года.

Мартынов является воспитанником клубов «Минск», «Динамо-Брест» и «Рух». На взрослом уровне игрок также выступал за «Минск». Помимо этого, в активе нападающего есть матчи за сборную Беларуси на юношеском и молодёжном уровне.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял 15-е место в Российской Премьер-Лиге и покинул высший дивизион. Московское «Торпедо» было исключено из состава участников следующего сезона РПЛ, «Оренбург» заменил чёрно-белых в Премьер-Лиге.

«Динамо-Брест» располагается на шестом месте в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси.

Материалы по теме
Официально
Серб Жарко Убипарип стал игроком «Оренбуржья»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android