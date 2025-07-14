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Тимофей Мартынов в рамках аренды перешёл из «Оренбурга» в «Динамо-Брест»

Нападающий «Оренбурга» Тимофей Мартынов в рамках аренды перешёл в «Динамо-Брест». Об этом сообщает официальный телеграм-канал российского клуба.

Футболист будет выступать за свою новую команду до конца 2025 года.

Мартынов является воспитанником клубов «Минск», «Динамо-Брест» и «Рух». На взрослом уровне игрок также выступал за «Минск». Помимо этого, в активе нападающего есть матчи за сборную Беларуси на юношеском и молодёжном уровне.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял 15-е место в Российской Премьер-Лиге и покинул высший дивизион. Московское «Торпедо» было исключено из состава участников следующего сезона РПЛ, «Оренбург» заменил чёрно-белых в Премьер-Лиге.

«Динамо-Брест» располагается на шестом месте в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси.