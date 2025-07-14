Игрок «Зенита» Луис Энрике объяснил свои слова о желании вернуться в «Ботафого»

Вингер «Зенита» Луис Энрике дополнил свои высказывания о желании вернуться в бразильский «Ботафого». Ранее футболист заявлял в интервью, что не хотел уходить из клуба, а на трансфере в «Зенит» настоял владелец бразильской команды Джон Текстор.

— Недавно вы признались в интервью, что хотели остаться в «Ботафого» и готовы вернуться в клуб. Вас неправильно перевели, или это действительно ваше желание?

— Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там — и это правда. Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне всё там нравилось, — приводит слова Энрике «Российская газета».

Переход бразильца в «Зенит» в январе 2025 года оценивается в € 33 млн. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 24-летний Луис Энрике провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.