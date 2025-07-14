Ямаль мог нарушить закон об инвалидности из-за вызова карликов на день рождения — COPE

Вечеринка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля по случаю совершеннолетия прошла с шумом. Как сообщает COPE, во время празднования мог быть нарушен закон об инвалидности.

Ранее появилась информация, что на вечеринку Ямаля привезли людей, страдающих карликовостью. Об этом сообщила Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью. Они, по информации, должны были развлекать гостей.

По словам источника, Министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, запрещающий показ передач, высмеивающих или унижающих людей с ограниченными возможностями.

В Испании нет наказания за подобное нарушение, но в стране намерены в скором времени принять их. Сообщается, что страна намерена установить штраф за подобное злодеяние в размере до € 1 млн.