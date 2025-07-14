Стало известно, под каким номером Модрич будет выступать за «Милан»

Полузащитник Лука Модрич, который ранее перешёл в «Милан», будет выступать за свою новую команду под номером 14. Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

Ранее под этим номером игрок выступал за «Тоттенхэм Хотспур». За мадридский «Реал» футболист играл под номером 19, а с сезона-2017/2018 он взял номер 10.

За испанскую команду Модрич в общей сложности провёл 597 матчей, в которых отметился 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. В «Реале» полузащитник четыре раза стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе хавбека шесть трофеев Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.