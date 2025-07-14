«Барселона» объявила о продаже полузащитника Пабло Торре

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре стал игроком «Мальорки». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Клуб сохраняет за собой право приоритетного выкупа игрока и процент от перепродажи.

«Клуб желает ему всего наилучшего в будущем на поле и за его пределами», — сказано в заявлении.

22-летний Торре стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Сезон-2023/2024 провёл на правах аренды в «Жироне». Всего за первую команду «Барселоны» Торре в 27 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. За вторую команду — три матча и результативная передача.

Пабло Торре играет за сборную Испании U21, в составе которой провёл 20 матчей.