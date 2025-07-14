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«Челси» вырвал сердце «ПСЖ» в лице Витиньи, Руиса и Невеша». Черчесов — о финале КЧМ

«Челси» вырвал сердце «ПСЖ» в лице Витиньи, Руиса и Невеша». Черчесов — о финале КЧМ
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Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о победе «Челси» над «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира — 2025. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). Победу со счётом 3:0 одержали игроки лондонской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Не собираюсь оценивать букмекерские расклады, могу сравнивать с тренерской колокольни. «Челси» на протяжении сезона менялся — становился более молодым, дерзким, быстрым. Вот клубный чемпионат мира и стал для них пиком. Когда анализируешь «Реал» с его перепадами, новым тренером, изменениями, то дойди он до конца, было бы даже странно. Поэтому финал с двумя быстрыми и техничными командами мне изначально представлялся не таким лёгким для французов.

— Англичане сразу дали понять, что не согласны на роль второго номера. Могла быть ставка на быстрый гол?
— Смотрели с сыном. Сразу сказал — сегодня будет непросто. Но всё же они не настолько наглые, чтобы, выходя с «ПСЖ», всерьёз ставить задачу быстренько забить. Была ставка на высокий прессинг, чтобы не дать сопернику быстро разворачивать атаки и в кратчайшее время доставлять мячи на Дембеле, Дуэ. И самое главное, в моём понимании, что сделал «Челси», — это вырвал сердце «ПСЖ» в лице Витиньи, Руиса и Невеша. Им не дали сыграть в своей манере, — приводит слова Черчесова LiveSport.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США. Ранее лондонский клуб победил в Лиге конференций УЕФА — 2024/2025. Обладатель Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «ПСЖ» завершил клубный ЧМ с серебряными медалями.

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