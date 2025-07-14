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Мадридский «Реал» объявил о трансфере левого защитника Каррераса из «Бенфики»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере левого защитника Каррераса из «Бенфики»
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22-летний левый защитник Альваро Каррерас перебрался из португальской «Бенфики» в мадридский «Реал». О трансфере официально объявила пресс-служба «королевского клуба» в социальных сетях.

Сообщается, что испанец заключил со своим новым клубом контракт до 30 июня 2031 года. Альваро Каррерас является воспитанником мадридского «Реала». Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн.

Презентация Альваро Каррераса в качестве футболиста мадридского «Реала» состоится во вторник в 13:00 по местному времени. Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составит € 50 млн.

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