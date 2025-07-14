«Рубин» подписал новый контракт с Русланом Безруковым

Полузащитник Руслан Безруков и казанский «Рубин» заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

23-летний Безруков стал игроком казанской команды летом 2022 года. В составе «Рубина» полузащитник в 74 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.

Стал известен после шутки о финансовом вознаграждении от «Краснодара» после победы над «Зенитом» (2:0) в сезоне-2023/2024. Комитет по этике РФС дисквалифицировал Безрукова на три месяца условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Рубин» начнёт новый сезон РПЛ гостевым матчем в Грозном с «Ахматом» 20 июля.