Защитник Игор Вуячич продлил контракт с «Рубином»

Защитник Игор Вуячич подписал новое соглашение с «Рубином». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале казанского клуба.

Новый трудовой договор футболиста с командой рассчитан до 2029 года. Игрок принял участие в 35 матчах прошлого сезона. За «Рубин» он выступает с 2023 года. Ранее Вуячич защищал цвета «Зеты», «Войводины», «Видзева», «Могрена» и «Партизана». Помимо этого, Игор выступает за сборную Черногории.

По итогам прошлого сезона «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 45 очков. В Кубке России коллектив дошёл до 1/4 финала Пути регионов.