«Рубин» продлил соглашение с Егором Тесленко

Защитник Егор Тесленко подписал новый контракт с «Рубином». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале казанского клуба.

Новый трудовой договор футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года. За «Рубин» Тесленко выступает с 2022-го. Ранее футболист играл за «Кубань-2», «Урожай», ЦСКА и КАМАЗ. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника на данный момент составляет € 2 млн.

По итогам прошлого сезона «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 45 очков. В Кубке России коллектив дошёл до 1/4 финала Пути регионов.