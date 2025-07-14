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«Рубин» продлил соглашение с Егором Тесленко

«Рубин» продлил соглашение с Егором Тесленко
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Защитник Егор Тесленко подписал новый контракт с «Рубином». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале казанского клуба.

Новый трудовой договор футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года. За «Рубин» Тесленко выступает с 2022-го. Ранее футболист играл за «Кубань-2», «Урожай», ЦСКА и КАМАЗ. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника на данный момент составляет € 2 млн.

По итогам прошлого сезона «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 45 очков. В Кубке России коллектив дошёл до 1/4 финала Пути регионов.

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