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Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после клубного чемпионата мира

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после клубного чемпионата мира
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Сайт Goal показал обновлённую версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч», составленную после клубного чемпионата мира. Напомним, в финале турнира «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. В топ-20 включены следующие футболисты:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Рафинья («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Гарри Кейн («Бавария»);

13. Коул Палмер («Челси»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

16. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Винисиус Жуниор («Реал»);

19. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Брэдли Баркола («ПСЖ»).

Церемония вручения награды состоится 22 сентября 2025 года.

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