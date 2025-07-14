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Гендиректор «Торпедо» Синяев: бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные

Гендиректор «Торпедо» Синяев: бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о планах команды на сезон после исключения из числа участников Российской Премьер-Лиги. Напомним, решением РФС «Торпедо» было заменено на «Оренбург».

«Мы подали все необходимые документы в ФНЛ, лицензию получили. Должна пройти определённая процедура, чтобы нас включили в состав участников. Много организационных вопросов, рутины, но ближайшая игра — по расписанию. Если мы получили лицензию, значит, финансирование на сезон подтверждено. Этого достаточно для гарантий участия в Первенстве. Задачи на сезон акционерам даже излишне озвучивать. Они по умолчанию максимальные. Если у нас подтверждён бюджет, состав не разбежался, зарплаты не урезались, вряд ли мы будем бороться за 5-10-е места», — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, «Торпедо» не будет принимать участия в РПЛ в сезоне-2025/2026 из-за обвинений руководства команды во взяточничестве и организации договорных матчей.

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