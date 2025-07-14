Луис Энрике: бо́льшую часть времени в «Зените» провожу с соотечественниками

Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал, как происходит его коммуникация с одноклубниками, а также с персоналом сине-бело-голубых.

— С кем, помимо бразильцев, больше всего общаетесь?

— Стараюсь со всеми. Понятно, что из-за языкового барьера не всегда удаётся донести свои мысли до тех, кто не говорит по-португальски. Но всё равно пытаюсь запоминать отдельные слова, фразы. Могу что-то сказать по-русски, но, конечно же, бо́льшую часть времени провожу с соотечественниками — это естественно для всех, — приводит слова Энрике «Российская газета».

Помимо Луиса Энрике, за «Зенит» из бразильцев выступают защитники Нино, Роберт Ренан, вингеры Педро и Густаво Мантуан. Капитан команды Дуглас Сантос ранее стал гражданином России, полузащитник Вендел принадлежит команде, но не принимал участия в предсезонном сборе. Текущим летом состав команды пополнил приобретённый у «Фламенго» хавбек Жерсон. Опорник Ду Кейрос принадлежит «Зениту», но играет за «Спорт Ресифи» на правах аренды.