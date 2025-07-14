«Аль-Наср» назначил Жорже Жезуша на пост главного тренера

Португальский специалист Жорже Жезуш стал главным тренером саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Жезуш занял вакантное место после ухода Стефано Пиоли в «Фиорентину».

За годы работы 70-летний Жезуш тренировал «Бенфику», «Фламенго», «Фенербахче» и ряд других команд. С 2018 по 2019 год, а также с 2023 по 2025 год Жезуш уже работал в Саудовской Аравии, когда тренировал местный «Аль-Хиляль». С командой он выиграл чемпионат, Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает 40-летний португальский футболист Криштиану Роналду.