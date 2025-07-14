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«Брентфорд» нашёл замену Мбемо, который близок к переходу в «МЮ» — Романо

«Брентфорд» нашёл замену Мбемо, который близок к переходу в «МЮ» — Романо
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«Брентфорд» может заменить Брайана Мбемо, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», игроком «Ипсвич Таун» Омари Хатчинсоном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, «пчёлы» видят в этом игроке равноценную замену Мбемо, но клубы на данный момент не ведут переговоры.

В 32 матчах прошедшего сезона Хатчинсон забил три мяча и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Челси», «Чарльтон Атлетик» и «Арсенала». Ранее на взрослом уровне игрок также выступал за «синих». Помимо этого, в активе исполнителя есть матчи за юношескую и молодёжную сборные Англии.

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