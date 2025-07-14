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«В перерыве что-то услышали, раз шесть не пропустили». Черчесов — об игре «ПСЖ» с «Челси»

«В перерыве что-то услышали, раз шесть не пропустили». Черчесов — об игре «ПСЖ» с «Челси»
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Российский специалист Станислав Черчесов высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в перерыве финального матча клубного чемпионата мира — 2025 с «Челси». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). К перерыву лондонцы побеждали со счётом 3:0. Во второй половине игры голов забито не было.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Что должен сказать в раздевалке Луис Энрике, который утратил опыт таких ситуаций?
— Качественный вопрос. Да, момент непростой. Когда вы с вашими футболистами постоянно выигрываете, не привыкли к 0:3 — крик, ор, ничего не дадут. Тот случай, когда нужно найти правильные слова. Вот в перерыве, видимо, что-то услышали, раз шесть не пропустили. И во втором тайме всё же команда была другой.

— Но изменить такой результат никакие слова не в состоянии?
— Мы знаем, что «ПСЖ» способен менять характер матчей. Но здесь с первых минут было видно, что им чего-то не хватает. Поэтому лично мне всё было понятно, — приводит слова Черчесова LiveSport.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США. Ранее лондонский клуб победил в Лиге конференций УЕФА — 2024/2025. Обладатель Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «ПСЖ» завершил клубный ЧМ с серебряными медалями.

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