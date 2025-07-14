«В перерыве что-то услышали, раз шесть не пропустили». Черчесов — об игре «ПСЖ» с «Челси»

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в перерыве финального матча клубного чемпионата мира — 2025 с «Челси». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). К перерыву лондонцы побеждали со счётом 3:0. Во второй половине игры голов забито не было.

— Что должен сказать в раздевалке Луис Энрике, который утратил опыт таких ситуаций?

— Качественный вопрос. Да, момент непростой. Когда вы с вашими футболистами постоянно выигрываете, не привыкли к 0:3 — крик, ор, ничего не дадут. Тот случай, когда нужно найти правильные слова. Вот в перерыве, видимо, что-то услышали, раз шесть не пропустили. И во втором тайме всё же команда была другой.

— Но изменить такой результат никакие слова не в состоянии?

— Мы знаем, что «ПСЖ» способен менять характер матчей. Но здесь с первых минут было видно, что им чего-то не хватает. Поэтому лично мне всё было понятно, — приводит слова Черчесова LiveSport.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США. Ранее лондонский клуб победил в Лиге конференций УЕФА — 2024/2025. Обладатель Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «ПСЖ» завершил клубный ЧМ с серебряными медалями.