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«Зенит» подвёл итоги летних сборов

«Зенит» подвёл итоги летних сборов
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«Зенит» в официальном телеграм-канале подвёл итоги летних сборов, опубликовав общую итоговую статистику. В восьми матчах, три из которых были международными, команда с берегов Невы одержала семь побед, забив 26 голов.

Зарубежными соперниками сине-бело-голубых в этих играх являлись «Црвена Звезда» (3:0), «Сьон» (5:2) и «Войводина» (7:1).

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги петербуржцы заняли второе место в турнирной таблице, заработав 66 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, в котором уступила ЦСКА.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.

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