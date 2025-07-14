«Зенит» подвёл итоги летних сборов

«Зенит» в официальном телеграм-канале подвёл итоги летних сборов, опубликовав общую итоговую статистику. В восьми матчах, три из которых были международными, команда с берегов Невы одержала семь побед, забив 26 голов.

Зарубежными соперниками сине-бело-голубых в этих играх являлись «Црвена Звезда» (3:0), «Сьон» (5:2) и «Войводина» (7:1).

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги петербуржцы заняли второе место в турнирной таблице, заработав 66 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, в котором уступила ЦСКА.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.