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«Эффект больничной палаты». Черчесов — о Кварацхелии в финале КЧМ «Челси» — «ПСЖ»

«Эффект больничной палаты». Черчесов — о Кварацхелии в финале КЧМ «Челси» — «ПСЖ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале клубного чемпионата мира — 2025 с «Челси». Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). Победу со счётом 3:0 одержали игроки лондонской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Игра, согласитесь, совсем прошла мимо Хвичи?
— Что там говорить, оно так и есть. Кварацхелия провёл великолепный сезон. Сам был на финале Лиги чемпионов, увидел его во воочию во всей красе — отрабатывал вперёд, назад. Согласитесь, в этой команде в той игре трудно было выделяться, а он стал одним из лучших. И гол забил, и во многих других ситуациях проявил себя наилучшим образом. А здесь… Футбол — коллективный вид спорта. Это эффект больничной палаты. Когда ты навещаешь друга, который гриппом болеет, и рядом восемь человек, то выходишь тоже больной. И Хвича же не сам по себе. Если вся команда в определённом состоянии, он тоже будет подвержен болезни. Вместе обедают, на теориях присутствуют, тренируются — работают в одном ритме. Чего-то всем не хватило, Кваре тоже, — приводит слова Черчесова LiveSport.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США. Ранее лондонский клуб победил в Лиге конференций УЕФА — 2024/2025. Обладатель Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «ПСЖ» завершил клубный ЧМ с серебряными медалями.

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