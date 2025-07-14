«Эффект больничной палаты». Черчесов — о Кварацхелии в финале КЧМ «Челси» — «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале клубного чемпионата мира — 2025 с «Челси». Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). Победу со счётом 3:0 одержали игроки лондонской команды.

— Игра, согласитесь, совсем прошла мимо Хвичи?

— Что там говорить, оно так и есть. Кварацхелия провёл великолепный сезон. Сам был на финале Лиги чемпионов, увидел его во воочию во всей красе — отрабатывал вперёд, назад. Согласитесь, в этой команде в той игре трудно было выделяться, а он стал одним из лучших. И гол забил, и во многих других ситуациях проявил себя наилучшим образом. А здесь… Футбол — коллективный вид спорта. Это эффект больничной палаты. Когда ты навещаешь друга, который гриппом болеет, и рядом восемь человек, то выходишь тоже больной. И Хвича же не сам по себе. Если вся команда в определённом состоянии, он тоже будет подвержен болезни. Вместе обедают, на теориях присутствуют, тренируются — работают в одном ритме. Чего-то всем не хватило, Кваре тоже, — приводит слова Черчесова LiveSport.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года в США. Ранее лондонский клуб победил в Лиге конференций УЕФА — 2024/2025. Обладатель Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «ПСЖ» завершил клубный ЧМ с серебряными медалями.