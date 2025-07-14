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Златан Ибрагимович прокомментировал попадание на обложку игры EA Sports FC 26

Златан Ибрагимович прокомментировал попадание на обложку игры EA Sports FC 26
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Бывший нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович в соцсетях прокомментировал попадание на обложку футбольного симулятора EA Sports FC 26.

«FC без Златана не является завершённой. Я вернулся», — написал швед в соцсетях.

Анонс EA Sports FC 26 запланирован на 16 июля в 19:00 мск. Релиз самой игры состоится в конце сентября.

Напомним, во времена FIFA 21 у Ибрагимовича был конфликт с EA Sports на почве использования прав на внешность футболиста внутри игры. Тогда в соцсетях форвард задавался вопросом, у кого компания приобрела эти права, EA Sports же заявили, что имеют право на воссоздание внешности всех футболистов, включённых в игру. Сотрудничество Ибрагимовича с EA Sports, вероятно, означает окончание данного конфликта.

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