Семак поделился впечатлениями от новичка «Зенита» Жерсона после его прибытия в клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации бразильского новичка Жерсона. Центральный полузащитник присоединился к сине-бело-голубым в воскресенье, 13 июля.

— Какие ваши первые впечатления о Жерсоне и когда в целом планируете подключать его к основе?

— Мы ещё первые впечатления не успели получить, он не провёл ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра — индивидуальная работа, и, получается, только послезавтра он начнёт заниматься с командой. Посмотрим, насколько он готов, какую работу будет делать вместе с командой, и дальше уже будем делать выводы. В общих чертах, конечно, ждём, когда он наберёт свою оптимальную форму. Игрок важный, игрок очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь нашей команде, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Жерсон играл за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. Всего в составе бразильской команды в 253 матчах полузащитник забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи. На его счету также участие в 14 матчах в составе сборной Бразилии и один гол.